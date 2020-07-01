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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Samsun’un 55. yılı

Samsun’un 55. yılı

'un kuruluşunun 55. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

'un kuruluşunun 55. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular, şehrin ileri gelenleri katılırken, törende kulübün eski başkanlarından Hakkı Tomaç, "Samsunspor'un doğum günüdür. Gerçekten Samsunsporlu olmak ayrı bir özelliktir" dedi.
  1. 1.7.2020
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