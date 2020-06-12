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12 Haziran 2020, Cuma
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Diyarbekirspor tepkili

Diyarbekirspor tepkili

Diyarbekirspor, "Liglerin oynanmasını istemiyoruz" diyen 2. Lig ve 3. Başkanı 'ın, düşme hattındaki Kırklarelispor'u kurtarmak için bu talepte bulunduğu iddia edildi.

Diyarbekirspor, "Liglerin oynanmasını istemiyoruz" diyen 2. Lig ve 3. Başkanı 'ın, düşme hattındaki Kırklarelispor'u kurtarmak için bu talepte bulunduğu iddia edildi.

  1. 12.6.2020
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