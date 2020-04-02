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02 Nisan 2020, Perşembe
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FK’dan psikolojik destek

Manisa FK’dan psikolojik destek

2. Lig ekibi FK'da altyapıda eğitim gören futbolculara psikolojik destek verilmeye başlandı.

2. Lig ekibi FK'da altyapıda eğitim gören futbolculara psikolojik destek verilmeye başlandı. Koronavirüs salgını yüzünden maçların ertelenmesinin ardından idmanlarına evlerinden devam eden genç ve minik futbolcular için Manisa PAGEM Psikolojik devreye girdi. üzerinden hem egzersizlerini yapan oyuncular psikolojik olarak da desteklendi.
  1. 2.4.2020
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