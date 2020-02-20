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20 Şubat 2020, Perşembe
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Zirvede tek ses

Zirvede tek ses Samsun

En ciddi rakibi 'yı 3-1 yenerek liderliğini perçinleyen , evinde Amed'i 3-0'la geçti.

En ciddi rakibi 'yı 3-1 yenerek liderliğini perçinleyen , evinde Amed'i 3-0'la geçti. Kırmızı Şimşekler 3 puanı 3 golle alırken en yakın rakibiyle farkı 7'ye yükseltti. 8'i üst üste olmak üzere 19. galibiyetine ulaşan , zirvede yalnızlığını sürdürdü.
  1. 20.2.2020
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