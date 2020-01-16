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16 Ocak 2020, Perşembe
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bitirdi

Sakarya bitirdi

2. Lig ekibi Sakaryaspor iki oyuncuyu renklerine kattığını duyurdu. 'dan iki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayan yeşil-siyahlılar, 18 yaşındaki stoper ile 26'lık sağ bek 'a imza attırdı. Alper ilk yarıyı 'ta geçirmişti.

2. Lig ekibi Sakaryaspor iki oyuncuyu renklerine kattığını duyurdu. 'dan iki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayan yeşil-siyahlılar, 18 yaşındaki stoper ile 26'lık sağ bek 'a imza attırdı. Alper ilk yarıyı 'ta geçirmişti.

  1. 16.1.2020
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