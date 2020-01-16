Sakarya bitirdi

TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor iki oyuncuyu renklerine kattığını duyurdu. Alanyaspor'dan iki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayan yeşil-siyahlılar, 18 yaşındaki stoper Hamza Özdemir ile 26'lık sağ bek Alper Tursun'a imza attırdı. Alper ilk yarıyı Bayburt'ta geçirmişti.