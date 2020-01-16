Sakarya bitirdi
TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor iki oyuncuyu renklerine kattığını duyurdu. Alanyaspor'dan iki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayan yeşil-siyahlılar, 18 yaşındaki stoper Hamza Özdemir ile 26'lık sağ bek Alper Tursun'a imza attırdı. Alper ilk yarıyı Bayburt'ta geçirmişti.
TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor iki oyuncuyu renklerine kattığını duyurdu. Alanyaspor'dan iki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayan yeşil-siyahlılar, 18 yaşındaki stoper Hamza Özdemir ile 26'lık sağ bek Alper Tursun'a imza attırdı. Alper ilk yarıyı Bayburt'ta geçirmişti.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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