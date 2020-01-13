Yeni lider Samsunspor!
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta sonunda yeni lider Yılport Samsunspor oldu. Önceki gün Manisa FK'nın Zonguldak'ta 2 puan bırakmasıyla liderlik maçına çıkan kırmızı-beyazlılar, Gümüşhane'yi 3-0'la geçerek zirveye kuruldu.
38'de Caner Arıcı'nın ortasında Atabey Çiçek, kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. 43'te Ferhat Çulcuoğlu'nun pasında Gökhan Alsan düzgün vurdu: 2-0. 68'de Ferhat'ın ortasında Gökhan Alsan kafayı vurdu ve skoru ilan etti: 3-0. Samsunspor bu sonuçla bu sezon ilk kez lider oldu.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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