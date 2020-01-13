Yeni lider Samsunspor!

38'de Caner Arıcı'nın ortasında Atabey Çiçek, kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. 43'te Ferhat Çulcuoğlu'nun pasında Gökhan Alsan düzgün vurdu: 2-0. 68'de Ferhat'ın ortasında Gökhan Alsan kafayı vurdu ve skoru ilan etti: 3-0. Samsunspor bu sonuçla bu sezon ilk kez lider oldu.