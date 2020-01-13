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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Yeni lider Samsunspor!

Yeni lider Samsunspor!

2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta sonunda yeni lider Yılport Samsunspor oldu. Önceki gün Manisa FK'nın Zonguldak'ta 2 puan bırakmasıyla liderlik maçına çıkan kırmızı-beyazlılar, Gümüşhane'yi 3-0'la geçerek zirveye kuruldu.

38'de 'nın ortasında Atabey Çiçek, kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. 43'te 'nun pasında Gökhan Alsan düzgün vurdu: 2-0. 68'de Ferhat'ın ortasında Gökhan Alsan kafayı vurdu ve skoru ilan etti: 3-0. Samsunspor bu sonuçla bu sezon ilk kez lider oldu.

  1. 13.1.2020
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