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27 Aralık 2019, Cuma
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Tuzlaspor atakta

Tuzlaspor atakta

Son olarak 'le anlaşan Tuzla, 'dan 'ı da kiraladı. 22 yaşındaki ön libero, ekibinde oynayacak.

Son olarak 'le anlaşan Tuzla, 'dan 'ı da kiraladı. 22 yaşındaki ön libero, ekibinde oynayacak.
  1. 27.12.2019
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