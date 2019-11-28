Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Haberleri Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü

Futbol Kulübü'nde herkes golcü

Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü

2'nci Lig 'ta oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanıp sadece 1 beraberlik alarak en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Futbol Kulübü'nde, 14 futbolcu gol sevinci yaşadı.

Toplamda 43 gol atarak profesyonel liglerin en skorer ekibi olan siyah-beyazlılarda , Sinan Kurumuş, Zahit Fındık, , Nizamettin Çalışkan, Dilaver Güçlü, Onur Kolay, Mehmet Yılmaz, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Çağrı Giritlioğlu, Mustafa Çakır, Zafer Kurşunlu ve Erhan Kara rakip fileleri sarstı. Serdar Deliktaş attığı 12 golle takımın büyük gol yükünü çekti. Zahit 7, Dilaver de 6 gol atarak Serdar'ın ardından en skorer oyuncular olmayı başardı. Sinan 5, Çağrı, Ferhat, Nizamettin ve Erhan 2, Mehmet, Oğuz, Onur ve Volkan da 1'er gol kaydetti.

  1. 28.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN