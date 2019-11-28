Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü

Toplamda 43 gol atarak profesyonel liglerin en skorer ekibi olan siyah-beyazlılarda Serdar Deliktaş, Sinan Kurumuş, Zahit Fındık, Volkan Okumak, Nizamettin Çalışkan, Dilaver Güçlü, Onur Kolay, Mehmet Yılmaz, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Çağrı Giritlioğlu, Mustafa Çakır, Zafer Kurşunlu ve Erhan Kara rakip fileleri sarstı. Serdar Deliktaş attığı 12 golle takımın büyük gol yükünü çekti. Zahit 7, Dilaver de 6 gol atarak Serdar'ın ardından en skorer oyuncular olmayı başardı. Sinan 5, Çağrı, Ferhat, Nizamettin ve Erhan 2, Mehmet, Oğuz, Onur ve Volkan da 1'er gol kaydetti.