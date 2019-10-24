Murat Yoldaş: Oynadığımız oyun bize ümit veriyor
İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, "Oynadığımız oyun bize ümit veriyor. İnşallah Konya maçıyla birlikte hem oyunsal hem de skor olarak daha iyi netice alacağımızı düşünüyorum" dedi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Murat Yoldaş, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları 1922 Konyaspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yorucu bir seyahatin kendilerini beklediğini belirten Yoldaş, "Önce lig maçı için Konya'ya ardından da kupa maçı için Alanya'ya gideceğiz. Tabii son oynadığımız 2 maçta yapılan mücadele, gösterilen özveri çok büyük ama skora yansıtamamanın sıkıntısı var. Ama oynadığımız oyun bize ümit veriyor. İnşallah Konya maçıyla birlikte hem oyunsal anlamda hem skor olarak daha iyi netice alacağımızı düşünüyorum. Sonrasında ise kupa maçı için Alanya'ya geçeceğiz. Alanya maçıyla ilgili de şans veremediğimiz, görmek istediğimiz oyuncularla ilgili son bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ekibimizde eksik bulunmuyor. Hasta olan Yasin iyileşti. İnşallah maçlara tam kadro çıkacağız" ifadelerini kullandı.
- 24.10.2019
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