Batuhan Karadeniz son dakika attı Bandırmaspor kazandı!
Yaptığı güçlü transferlerle sezona iddialı başlayan TFF 2. Lig Kırmızı grup ekibi Bandırmaspor, 6. hafta mücadelesinde Tuzlaspor’u ağırladı. Bordo beyazlılar, uzatma dakikalarında Batuhan Karadeniz'in attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etti. Ev sahibi takımın golü 90. dakikadan Batuhan Karadeniz'den geldi.
Bu maça kadar ligde gol yemeyen Tuzlaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Bandırmaspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, ''Beş haftadır gol yememiş ve namağlup olarak evimize gelen Tuzlaspor'u geriden gelerek yendiğimiz için çok mutluyuz. Maçın geneline baktığımızda oyun olarak üstün olan taraf bizdik ve maça çok iyi başlayıp pozisyonlara giren taraftık. Kontraataktan yediğimiz gol sonrası oyun disiplininden asla kopmadık ve hep maçı çevirmek için üstün gayret sarfettik. İkinci yarı oyuna giren futbolcularımızın katkısıyla maçı çevirmeyi başardık. Oyuncularımızı göstermiş oldukları özveriden ve oyunlarından dolayı kutluyorum. Lig uzun, hemen Çarşamba günü oynayacağımız Kırşehir maçına odaklanıp iyi bir skor ile dönmek için bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız'' dedi.
TFF 2. Lig Kırmızı grupta 16 puanlı Vanspor lider konumunda bulunuyor. Puanını 12'ye çıkaran namağlup Bandırmaspor ise 12 puanla 6. haftayı 4'üncü sırada tamamladı.
- 06.10.2019
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Yorum
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Batuhan Karadeniz son dakika attı Bandırmaspor kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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