Batuhan Karadeniz son dakika attı Bandırmaspor kazandı! - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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son dakika attı Bandırmaspor kazandı!

Batuhan Karadeniz son dakika attı Bandırmaspor kazandı!

Yaptığı güçlü transferlerle sezona iddialı başlayan 2. Lig Kırmızı grup ekibi Bandırmaspor, 6. hafta mücadelesinde Tuzlaspor’u ağırladı. Bordo beyazlılar, uzatma dakikalarında 'in attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etti. Ev sahibi takımın golü 90. dakikadan 'den geldi.

Bu maça kadar ligde gol yemeyen Tuzlaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Bandırmaspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, ''Beş haftadır gol yememiş ve namağlup olarak evimize gelen Tuzlaspor'u geriden gelerek yendiğimiz için çok mutluyuz. Maçın geneline baktığımızda oyun olarak üstün olan taraf bizdik ve maça çok iyi başlayıp pozisyonlara giren taraftık. Kontraataktan yediğimiz gol sonrası oyun disiplininden asla kopmadık ve hep maçı çevirmek için üstün gayret sarfettik. İkinci yarı oyuna giren futbolcularımızın katkısıyla maçı çevirmeyi başardık. Oyuncularımızı göstermiş oldukları özveriden ve oyunlarından dolayı kutluyorum. Lig uzun, hemen Çarşamba günü oynayacağımız Kırşehir maçına odaklanıp iyi bir skor ile dönmek için bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız'' dedi.

Kırmızı grupta 16 puanlı Vanspor lider konumunda bulunuyor. Puanını 12'ye çıkaran namağlup Bandırmaspor ise 12 puanla 6. haftayı 4'üncü sırada tamamladı.

  1. 06.10.2019
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