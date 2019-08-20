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20 Ağustos 2019, Salı
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Genk'in antrenörleri Samsun'da

Genk'in antrenörleri Samsun'da

Futbol Akademisi İş Birliği Protokolü kapsamında, Genk'in 3 antrenörü Samsun'a gelerek Yılport Samsunspor'un U-14 ve U-16 antrenmanlarını takip etti.

Belçika Birinci Lig ekiplerinden ve 2018-2019 sezonu şampiyonu Genk ile yapılan eğitim protokolü doğrultusunda 'a gelen; KRC Genk Akademi Sportif Direktörü Koen Daerden, KRC Genk eski teknik direktörü ve scout olan Jos Daerden ve ile Simon Mignolet gibi dünyaca ünlü kalecileri keşfeden ve yetiştiren akademi kaleci antrenörü ve altyapı scout ekibinden Poll Peters, 5 gün boyunca antrenmanları takip ederek gözlemlerde bulunacak.
Bugünkü program doğrultusunda Yılport Samsunspor'un altyapı tesislerinin fiziki şartları, takımların antrenman planları ve akademi grupların mevcut durumları hakkında yapılan sunumları inceleyen ve Elit Lig'de mücadele eden U17 takımının antrenmanını takip eden KRC Genk antrenörleri, bu bilgiler ışığında bir rapor hazırlayarak Yılport Samsunspor'a sunacak. Ayrıca Belçikalı antrenörler, KRC Genk kulübünün yapısı ve akademi işleyişi ile ilgili de sunum yapacak.

  1. 20.08.2019
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