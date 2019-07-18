Ahmethan Köse Samsunspor'a transfer oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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'a oldu

Ahmethan Köse Samsunspor'a transfer oldu

yaptığı açıklama ile 22 yaşındaki genç futbolcu 'nin, 2. Lig takımlarından 'a olduğunu duyurdu.

, forvet oyuncusu 'nin 2. Lig ekiplerinden 'a olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Ahmethan Köse'nin bonservisi ile Samsunspor'a transferi için anlaşmaya varılmıştır. Ahmethan Köse'ye gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de profesyonel kariyerine başlayan 22 yaşındaki futbolcu, daha önce Boluspor ve Kırklarelispor'da kiralık olarak forma giymişti.


  1. 18.07.2019
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