Ahmethan Köse Samsunspor'a transfer oldu
Fenerbahçe yaptığı açıklama ile 22 yaşındaki genç futbolcu Ahmethan Köse'nin, TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe, forvet oyuncusu Ahmethan Köse'nin TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Ahmethan Köse'nin bonservisi ile Samsunspor'a transferi için anlaşmaya varılmıştır. Ahmethan Köse'ye gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de profesyonel kariyerine başlayan 22 yaşındaki futbolcu, daha önce Boluspor ve Kırklarelispor'da kiralık olarak forma giymişti.
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