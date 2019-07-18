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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Son dakika... 'nin sözleşmesini uzattı

Son dakika... Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Son dakika haberine göre; , geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 'yle 1 yıllık uzattı. Sakatlığı nedeniyle henüz resmi maça çıkamayan 27 yaşındaki oyuncu sakatlığı atlattı ve sezon başı kampında takımla çalıştı.

'de geçen sezon takıma katılan ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'nin sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. TFF'nin sitesinde yer alan bilgiye göre bugün itibariyle oyuncunun lisansı çıkartıldı.

Sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'nin sezon başı hazırlıklarında takımla çalıştı. Boluspor'la oynanan hazırlık maçında 45 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu, penaltıdan 1 gol de attı.

Fenerbahçe'nin kamp raporu

  1. 18.07.2019
  2. Güncelleme: 18.07.2019 17:09
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