Son dakika... Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci'yle 1 yıllık sözleşme uzattı. Sakatlığı nedeniyle henüz resmi maça çıkamayan 27 yaşındaki oyuncu sakatlığı atlattı ve sezon başı kampında takımla çalıştı.
Fenerbahçe'de geçen sezon takıma katılan ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. TFF'nin sitesinde yer alan bilgiye göre bugün itibariyle oyuncunun lisansı çıkartıldı.
Sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'nin sezon başı hazırlıklarında takımla çalıştı. Boluspor'la oynanan hazırlık maçında 45 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu, penaltıdan 1 gol de attı.
- 18.07.2019
- Güncelleme: 18.07.2019 17:09
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Son dakika... Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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