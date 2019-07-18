Son dakika... Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'de geçen sezon takıma katılan ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. TFF'nin sitesinde yer alan bilgiye göre bugün itibariyle oyuncunun lisansı çıkartıldı.

Sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'nin sezon başı hazırlıklarında takımla çalıştı. Boluspor'la oynanan hazırlık maçında 45 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu, penaltıdan 1 gol de attı.