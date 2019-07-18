Haberler
Galeri
Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam...
Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam...
Fenerbahçe, transfer yapabilmek için Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışını bekliyor. Buradan gelecek bonservis bedeliyle Gustavo, Kolarov, Konoplyanka, Kjaer ve Deniz Türüç transferlerini bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin kasasına girecek ücret belli oldu.
18 Temmuz 2019 Perşembe 14:23
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi tamamlanmak üzere.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.
Napoli'nin sarı lacivertlilere bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli de netleşti.
İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Napoli'ye sattı.
Sarı lacivertliler, 180 bin euro karşılığında transfer ettiği genç futbolcunun bonservisinden 18 milyon euro kazanacak.