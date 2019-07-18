Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam...

Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam...

Fenerbahçe, transfer yapabilmek için Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışını bekliyor. Buradan gelecek bonservis bedeliyle Gustavo, Kolarov, Konoplyanka, Kjaer ve Deniz Türüç transferlerini bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin kasasına girecek ücret belli oldu.
18 Temmuz 2019 Perşembe 14:23
Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam...

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi tamamlanmak üzere.

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Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam...

Napoli'nin sarı lacivertlilere bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli de netleşti.

Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam...

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Napoli'ye sattı.

Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam...

Sarı lacivertliler, 180 bin euro karşılığında transfer ettiği genç futbolcunun bonservisinden 18 milyon euro kazanacak.

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