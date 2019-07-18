Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam...

Fenerbahçe, transfer yapabilmek için Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışını bekliyor. Buradan gelecek bonservis bedeliyle Gustavo, Kolarov, Konoplyanka, Kjaer ve Deniz Türüç transferlerini bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin kasasına girecek ücret belli oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





