Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi!

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve henüz resmi maçlarda süre alamayan Tolga Ciğerci, Boluspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk defa Fenerbahçe forması giymiş ve bir de gol atmıştı...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





