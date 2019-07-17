Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve henüz resmi maçlarda süre alamayan Tolga Ciğerci, Boluspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk defa Fenerbahçe forması giymiş ve bir de gol atmıştı...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:28
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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi yaşanıyor...
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 1 yıllığına kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Tolga Ciğerci, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.
Tolga Ciğerci, sarı lacivertlilerin kampında takımın en dayanıklı oyuncuları arasında zirvede yer aldı.
Futbol Arena'nın haberine göre Tolga Ciğerci konusunda Ersun Yanal'ın da olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen oyuncular arasında yer alan Tolga Ciğerci, kamp çalışmalarında yapılan laktak testinde takımın en dayanıklı futbolcuları arasında yer aldı.