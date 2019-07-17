Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi!

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve henüz resmi maçlarda süre alamayan Tolga Ciğerci, Boluspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk defa Fenerbahçe forması giymiş ve bir de gol atmıştı...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:28
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi!

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 1 yıllığına kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Tolga Ciğerci, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi!

Tolga Ciğerci, sarı lacivertlilerin kampında takımın en dayanıklı oyuncuları arasında zirvede yer aldı.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi!

Futbol Arena'nın haberine göre Tolga Ciğerci konusunda Ersun Yanal'ın da olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi!

Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen oyuncular arasında yer alan Tolga Ciğerci, kamp çalışmalarında yapılan laktak testinde takımın en dayanıklı futbolcuları arasında yer aldı.

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