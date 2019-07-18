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Ersun Yanal'dan çok konuşulacak karar! 1 imza 2 ayrılık...
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Transferleri bir bir açıklayan bekleyen Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sürpriz bir imza an meselesi. Bu imzanın ardından takımdan iki isim ile yollar ayrılacak.
18 Temmuz 2019 Perşembe 09:08
Güncelleme: 18.07.2019 09:25
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Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Volkan Demirel ile ilgili karar verildi.
Ersun Yanal'ın ısrarı üzerine tecrübeli kalecinin bir yıl daha takımda kalmasına karar verildi.
Bu kararın ardından takımdan iki isim ile yollar ayrılacak. İşte detaylar...