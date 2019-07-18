Ersun Yanal'dan çok konuşulacak karar! 1 imza 2 ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Transferleri bir bir açıklayan bekleyen Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sürpriz bir imza an meselesi. Bu imzanın ardından takımdan iki isim ile yollar ayrılacak.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:08 Güncelleme: 18.07.2019 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





