Samsunspor'da hedef Süper Lig
Samsunspor’la 3 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Buz, “Bu güzel takımı ileride Süper Lig’de göreceğiz. Burada yüzde yüz mutlu olacağımı düşünüyorum" dedi.
TFF 2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, daha önce prensipte anlaştığı İrfan Buz'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 'Burada yüzde yüz mutlu olacağımı düşünüyorum' ifadeleriyle söze başlayan 52 yaşındaki teknik direktör, "Yaşayan bir teknik adamım. Takım ruhunun çok önemli olduğunu düşünen bir insanım. İnşallah hep birlikte bu güzel Samsunspor'u ileride Süper Lig'de göreceğiz. İyi bir kadro mühendisliği ve taraftarın bizlerle bütünleşmesiyle başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
Samsunspor'da hedef Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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