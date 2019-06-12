Samsunspor'da hedef Süper Lig – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Samsunspor'da hedef Süper Lig

’la 3 yıllık sözleşme imzalayan , “Bu güzel takımı ileride ’de göreceğiz. Burada yüzde yüz mutlu olacağımı düşünüyorum" dedi.

TFF 2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen , daha önce prensipte anlaştığı 'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 'Burada yüzde yüz mutlu olacağımı düşünüyorum' ifadeleriyle söze başlayan 52 yaşındaki teknik direktör, "Yaşayan bir teknik adamım. Takım ruhunun çok önemli olduğunu düşünen bir insanım. İnşallah hep birlikte bu güzel Samsunspor'u ileride 'de göreceğiz. İyi bir kadro mühendisliği ve taraftarın bizlerle bütünleşmesiyle başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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  1. 12.6.2019
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