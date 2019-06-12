Samsunspor'da hedef Süper Lig

TFF 2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, daha önce prensipte anlaştığı İrfan Buz'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 'Burada yüzde yüz mutlu olacağımı düşünüyorum' ifadeleriyle söze başlayan 52 yaşındaki teknik direktör, "Yaşayan bir teknik adamım. Takım ruhunun çok önemli olduğunu düşünen bir insanım. İnşallah hep birlikte bu güzel Samsunspor'u ileride Süper Lig'de göreceğiz. İyi bir kadro mühendisliği ve taraftarın bizlerle bütünleşmesiyle başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

EMRE AYRILDI

Zonguldak Kömürspor'un 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kara, '20 bin TL'ye serbest kalır' maddesini kullanarak takımdan ayrıldı.

BARIŞ KAHTA'DA

Bölgesel Amatör Lig Adıyaman temsilcisi Kahta 1978 Spor, Ağrı 1970'in 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Kılıç'ı kadrosuna kattı.