Velimeşe 2. Lig'de
TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşe, Nevşehir Bld.’yi 1-0 mağlup edip TFF 2. Lig’e yükseldi
TFF 3. Lig 1. Grup playoff finali, Kocaeli'nde Ergene Velimeşe ile Nevşehir Bld. arasında oynandı. Ligde normal sezonu 4. sırada bitiren Nevşehir, 7 puan fark attığı puan tablosunda 5. Ergene Velimeşe'yi 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e adını yazdırdı. Mavi-yeşilliler 8'de Hayrettin Cengiz'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.
2. LİG'E SON İKİ BİLET
TFF 3. Lig play-off finalleri iki maçla tamamlanıyor. TFF 2. Lig'e yükselecek son iki takımı belirleyecek finallerde 2. Grup'ta Erok, Van BBSK'yla Ankara Eryaman, 3. Grup'ta Yeni Çorum, Serik Bld.'yle Adana 5 Ocak'ta karşılaşacak.
İKİ TAKIMA AĞIR FATURA
PFDK, TFF 2. Lig Beyaz Grup yarı finalinde karşılaşan Sakarya ve Sarıyer'e ceza yağdırdı. Sakarya'nın finale çıktığı eşleşme sonunda yeşil-siyahlılara 2, Sarıyer'e 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.
KUPA ANTEP'E GELECEK
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Osmanlı'yı 2-0 yenerek avantaj yakalayan Gazişehir G.Antep, Süper Lig için iddialı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "İnşallah o kupayı Gaziantep'e getireceğiz" dedi.
HAKEMLER AÇIKLANDI
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanşlarının hakemleri belli oldu. Pazar günkü maçlarda 16.00'daki Hatay-A.Demir karşılaşmasını Halil Umut Meler, 21.00'deki Osmanlı-Gazişehir maçını Hüseyin Göçek yönetecek.
- 24.5.2019
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Şike'yi onayan hakime 12 yıl
Toplam 1
Yorum
Dost Neden hala mahkemeler Fenerbahçe’nin masumuyetini onaylamıyor?
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Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!
Toplam 1
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gökhan bu hakem atamalarında eksiklik var bülent yıldırım ve serkan çınar yokkk
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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro
Toplam 2
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Ne diyim Ali Koç istifa
Velimeşe 2. Lig'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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