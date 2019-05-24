Velimeşe 2. Lig'de – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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Velimeşe 2. 'de

Velimeşe 2. Lig'de

3. 1. Grup play-off finalinde temsilcisi , .’yi 1-0 mağlup edip TFF 2. Lig’e yükseldi

3. 1. Grup playoff finali, 'nde ile . arasında oynandı. Ligde normal sezonu 4. sırada bitiren Nevşehir, 7 puan fark attığı puan tablosunda 5. Ergene Velimeşe'yi 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e adını yazdırdı. Mavi-yeşilliler 8'de Hayrettin Cengiz'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

2. LİG'E SON İKİ BİLET
TFF 3. Lig play-off finalleri iki maçla tamamlanıyor. TFF 2. Lig'e yükselecek son iki takımı belirleyecek finallerde 2. Grup'ta Erok, BBSK'yla Ankara Eryaman, 3. Grup'ta Yeni , Serik Bld.'yle Adana 5 Ocak'ta karşılaşacak.

İKİ TAKIMA AĞIR FATURA
PFDK, TFF 2. Lig yarı finalinde karşılaşan Sakarya ve Sarıyer'e ceza yağdırdı. Sakarya'nın finale çıktığı eşleşme sonunda yeşil-siyahlılara 2, Sarıyer'e 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.

KUPA ANTEP'E GELECEK
1. Lig play-off yarı final ilk maçında Osmanlı'yı 2-0 yenerek avantaj yakalayan Gazişehir G.Antep, Süper Lig için iddialı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "İnşallah o kupayı Gaziantep'e getireceğiz" dedi.

HAKEMLER AÇIKLANDI
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanşlarının hakemleri belli oldu. Pazar günkü maçlarda 16.00'daki Hatay-A.Demir karşılaşmasını Halil Umut Meler, 21.00'deki Osmanlı-Gazişehir maçını yönetecek.

  1. 24.5.2019
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