Velimeşe 2. Lig'de

TFF 3. Lig 1. Grup playoff finali, Kocaeli'nde Ergene Velimeşe ile Nevşehir Bld. arasında oynandı. Ligde normal sezonu 4. sırada bitiren Nevşehir, 7 puan fark attığı puan tablosunda 5. Ergene Velimeşe'yi 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e adını yazdırdı. Mavi-yeşilliler 8'de Hayrettin Cengiz'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.



2. LİG'E SON İKİ BİLET

TFF 3. Lig play-off finalleri iki maçla tamamlanıyor. TFF 2. Lig'e yükselecek son iki takımı belirleyecek finallerde 2. Grup'ta Erok, Van BBSK'yla Ankara Eryaman, 3. Grup'ta Yeni Çorum, Serik Bld.'yle Adana 5 Ocak'ta karşılaşacak.



İKİ TAKIMA AĞIR FATURA

PFDK, TFF 2. Lig Beyaz Grup yarı finalinde karşılaşan Sakarya ve Sarıyer'e ceza yağdırdı. Sakarya'nın finale çıktığı eşleşme sonunda yeşil-siyahlılara 2, Sarıyer'e 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.



KUPA ANTEP'E GELECEK

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Osmanlı'yı 2-0 yenerek avantaj yakalayan Gazişehir G.Antep, Süper Lig için iddialı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "İnşallah o kupayı Gaziantep'e getireceğiz" dedi.



HAKEMLER AÇIKLANDI

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanşlarının hakemleri belli oldu. Pazar günkü maçlarda 16.00'daki Hatay-A.Demir karşılaşmasını Halil Umut Meler, 21.00'deki Osmanlı-Gazişehir maçını Hüseyin Göçek yönetecek.