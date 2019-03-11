Oktay Derelioğlu Tokatspor'da

Tokatspor'un resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Koray Palaz ile yapılan görüşmenin ardından sözleşmemiz karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Koray Palaz ve ekibine katkıları için teşekkür eder bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz" denildi.



Teknik Direktör Koray Palaz ise, haftalardır süre gelen ekonomik belirsizlik nedeni ile bu kararını almasının önemli etkenlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Şartlar buraya getirdi. Tokat bu ülkenin değerli bir şehri. Tokatspor camiası Koray Palaz'dan büyüktür. Kimseyi rencide etmek üzmek istemiyorum. Şartlar bu şekildeymiş" diye konuştu



OKTAY DERELİOĞLU İLE ANLAŞILDI



Tokatspor Kulübü'nden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine Oktay Derelioğlu getirilerek anlaşmaya varıldığını kaydedildi. Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Tokatspor'un yeni teknik adamı Oktay Derelioğlu ile tokalaşarak poz verdi. Derelioğlu, Fatih, Beşiktaş, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'da forma giymişti.