Oktay Derelioğlu Tokatspor'da
11 Mart 2019, Pazartesi
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Tokatspor'da

Oktay Derelioğlu Tokatspor'da

TFF 2. Lig ’ta Tokatspor, ve 'nin eski milli yıldızı ile anlaştı.

Tokatspor'un resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Koray Palaz ile yapılan görüşmenin ardından sözleşmemiz karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Koray Palaz ve ekibine katkıları için teşekkür eder bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

ise, haftalardır süre gelen ekonomik belirsizlik nedeni ile bu kararını almasının önemli etkenlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Şartlar buraya getirdi. Tokat bu ülkenin değerli bir şehri. Tokatspor camiası Koray Palaz'dan büyüktür. Kimseyi rencide etmek üzmek istemiyorum. Şartlar bu şekildeymiş" diye konuştu

OKTAY DERELİOĞLU İLE ANLAŞILDI

Tokatspor Kulübü'nden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine getirilerek anlaşmaya varıldığını kaydedildi. Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Tokatspor'un yeni teknik adamı Oktay Derelioğlu ile tokalaşarak poz verdi. Derelioğlu, Fatih, , , , ve 'da forma giymişti.

  1. 11.03.2019
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