Gaziantepspor bir alt lige düşürüldü – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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bir alt lige düşürüldü

Gaziantepspor bir alt lige düşürüldü

2. Lig ekiplerinden , üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.

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  1. 7.2.2019 16:58
  2. Güncelleme: 7.2.2019 17:00
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