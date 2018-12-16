Keçiören farka koştu!

Beyaz Grup'ta Manisaspor'a konuk olan Keçiörengücü, rakibini farklı geçti. 8'inci dakikada Keçiörengücü Sertaç'la öne geçti: 0-1. 26'da Talha farkı ikiye çıkardı. 29'da Sertaç'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Hakan kafayla bir kez daha tabelayı değiştirdi: 0-3. 45'inci dakikada Gökhan'ın pasında topu arka direkte kontrol eden Talha kendisinin ikinci, takımının dördüncü golüne imza attı: 0-4. Karşılaşma ilk yarıdaki gollerle sona ererken, Keçörengücü 37 puana yükselerek zirve yarışından kopmadı. Manisa ise 13'üncü yenilgisini alarak eksi 1 puanla devreyi kapattı.



ZİRVEDE FIRTINA KOPACAK



Beyaz Grup'ta şampiyonluğun en büyük adaylarından Sakaryaspor ile Samsunspor bugün kozlarını paylaşacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da start alacak. Son 12 maçında yenilgi yüzü görmeyen lider Sakarya'nın 38, zirveye yükselme şansını değerlendimek isteyen Samsun'un ise 35 puanı bulunuyor.



MENEMEN TELAFI PEŞINDE



Kırmızı Grup'ta 3'üncü sıraya gerileyen Menemen Belediyespor, Anadolu Selçukspor deplasmanında telafi yapma peşinde olacak. Sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktör Suat Kaya, "Zirve yarışından uzaklaşmak istemiyoruz. Devre arasına umutlu bir şekilde gireceğiz. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alan taraf olacağız" dedi.