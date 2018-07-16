TFF 2 ve 3. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı bildirildi.
TFF 2 ve 3. Lig'de sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak. Liglerde normal sezon ise 4 Mayıs 2019'da sona erecek.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takım mücadele edecek. TFF 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 17, 2 ve 3. Grup'ta ise 18'er takım yer alacak.
- 16.7.2018 11:23
- Güncelleme: 16.7.2018 11:23
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
ismiMİZ evet görüyoruz kalbe atılan imzaları, milli takımdan
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
Vatandaş Onun için mi federasyona tazminat davası açtın milli takıma ne verdin ne yüzle o paraları aldın..
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Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 1
Yorum
REİSSS ŞAMPİYON HER YERDE ANKARAGÜCÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
TFF 2 ve 3. Lig fikstür çekimi yarın yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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