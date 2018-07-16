TFF 2 ve 3. Lig fikstür çekimi yarın yapılacak – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    2 ve 3. fikstür çekimi yarın yapılacak

    TFF 2 ve 3. Lig fikstür çekimi yarın yapılacak

    2 ve 3. 'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yarın 'da yapılacak.

    () yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı bildirildi.

    TFF 2 ve 3. 'de sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak. Liglerde normal sezon ise 4 Mayıs 2019'da sona erecek.

    TFF 2. Lig'de Beyaz ve 'ta 18'er takım mücadele edecek. TFF 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 17, 2 ve 3. Grup'ta ise 18'er takım yer alacak.

    1. 16.7.2018 11:23
    2. Güncelleme: 16.7.2018 11:23
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