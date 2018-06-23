Bucaspor'da Emre Toraman'la yollar ayrıldı
TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da sözleşmesi sona eren ve takımda kalmak istediğini belirten tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Toraman'la yola devam edilmeyeceği belirtildi.
İrfan Bal başkanlığındaki yeni yönetim, 39 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda kadroda yer almayacağını açıkladı. Tamamen altyapı patentli futbolcularla sezonu geçirecek Bucaspor'da alacakları için TFF'ye giden gençler İsa ve Oğuz'la anlaşma sağlandı. İki futbolcunun da serbest kalma hakkı ortadan kalktı. Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden mevcut kadrosunda kaleci Hüseyin, Sancar, Abdullah, İbrahim, Uğurcan ve Ömer gibi gençlerini kaybeden Bucaspor'un yaklaşık 5 milyon TL'lik borcu nedeniyle transfer yasağı bulunuyor.
- 23.6.2018 11:59
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
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TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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