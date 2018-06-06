İsmail Uyanık: "Samsunspor bu lige fazla" – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    : " bu lige fazla"

    İsmail Uyanık: "Samsunspor bu lige fazla"
    Tarihinde ilk kez 2. Lig'e düşen Samsunspor'a 13 yıl aradan sonra geri dönen efsane Başkan İsmail Uyanık, kırmızı-beyazlı camiaya umut verdi. Uyanık, "Bizi Süper Lig'e çıkaracak olan takımın iskeletini kurmalıyız. Bu işe de sportif direktörle anlaşarak başlayacağız. Belki 5 liralık işi 8 liraya halledeceğiz ama yapmalıyız. 2. Lig'den bir an önce çıkmamız lazım, yoksa burası alışkanlık yaratır. Samsunspor bu lige fazla" diye konuştu.
    1. 6.6.2018
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