İsmail Uyanık: "Samsunspor bu lige fazla"

Tarihinde ilk kez 2. Lig'e düşen Samsunspor'a 13 yıl aradan sonra geri dönen efsane Başkan İsmail Uyanık, kırmızı-beyazlı camiaya umut verdi. Uyanık, "Bizi Süper Lig'e çıkaracak olan takımın iskeletini kurmalıyız. Bu işe de sportif direktörle anlaşarak başlayacağız. Belki 5 liralık işi 8 liraya halledeceğiz ama yapmalıyız. 2. Lig'den bir an önce çıkmamız lazım, yoksa burası alışkanlık yaratır. Samsunspor bu lige fazla" diye konuştu.