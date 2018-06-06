İnegöl İsmail Ertekin’e emanet – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    İnegöl ’e emanet

    İnegöl İsmail Ertekin’e emanet
    2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bursalı deneyimli isim ve ekibi ile resmi sözleşme imzalandı. Ertekin; Bursa, , , Turgutlu, Orhangazi, Karagümrük, Bozüyük, Bandırma, , Birlik, ve son olarak Bandırma'da görev yapmıştı.
    1. 6.6.2018
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