Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği ve UTAŞ Uşakspor'un doğrudan TFF 2. Lig'e yükseldiği TFF 3. Lig'de play-off heyecanı yarın oynanacak müsabakayla tamamlanacak.

2. Grup finalinde dün Ankara Demirspor'un 2. Lig vizesi aldığı play-off'ta bugün de 3. Grup finalinde Tarsus İdmanyurdu ile Kızılcabölükspor karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig'de play-off heyecanının son maçı 1. Grup'u 4. ve 5. sırada bitiren Bayrampaşa ve Düzcespor arasında oynanacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

1. Lig'de mücadele ettikten sonra Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Düzcespor, 2015-2016 sezonundan itibaren TFF 3. Lig'de yer alıyor. Düzcespor, en 2000-2001'de TFF 2. Lig'de mücadele etmişti. Bayrampaşa ise en son 2015-2016'da TFF 2. Lig'de yer almıştı.