TFF 2. Lig'e son bilet – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    2. Lig'e son bilet

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> 2. Lig'e son bilet

    2. Lig'e çıkacak son ekibin belli olacağı 3. Lig 1. Grup play-off final maçında Düzcespor ile Bayrampaşa yarın 'de karşılaşacak.

    Manisa Büyükşehir Belediyespor, ve UTAŞ Uşakspor'un doğrudan 2. Lig'e yükseldiği 3. Lig'de play-off heyecanı yarın oynanacak müsabakayla tamamlanacak.

    2. Grup finalinde dün Ankara Demirspor'un 2. Lig vizesi aldığı play-off'ta bugün de 3. Grup finalinde Tarsus İdmanyurdu ile Kızılcabölükspor karşı karşıya gelecek.

    3. Lig'de play-off heyecanının son maçı 1. Grup'u 4. ve 5. sırada bitiren Bayrampaşa ve Düzcespor arasında oynanacak. Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

    1. Lig'de mücadele ettikten sonra 'e kadar gerileyen Düzcespor, 2015-2016 sezonundan itibaren TFF 3. Lig'de yer alıyor. Düzcespor, en 2000-2001'de TFF 2. Lig'de mücadele etmişti. Bayrampaşa ise en son 2015-2016'da TFF 2. Lig'de yer almıştı.

    1. 23.5.2018 10:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2. Lig'e son bilet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN