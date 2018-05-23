TFF 2. Lig'e son bilet
TFF 2. Lig'e çıkacak son ekibin belli olacağı TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında Düzcespor ile Bayrampaşa yarın Balıkesir'de karşılaşacak.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği ve UTAŞ Uşakspor'un doğrudan TFF 2. Lig'e yükseldiği TFF 3. Lig'de play-off heyecanı yarın oynanacak müsabakayla tamamlanacak.
2. Grup finalinde dün Ankara Demirspor'un 2. Lig vizesi aldığı play-off'ta bugün de 3. Grup finalinde Tarsus İdmanyurdu ile Kızılcabölükspor karşı karşıya gelecek.
TFF 3. Lig'de play-off heyecanının son maçı 1. Grup'u 4. ve 5. sırada bitiren Bayrampaşa ve Düzcespor arasında oynanacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Koray Gençerler düdük çalacak.
1. Lig'de mücadele ettikten sonra Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Düzcespor, 2015-2016 sezonundan itibaren TFF 3. Lig'de yer alıyor. Düzcespor, en 2000-2001'de TFF 2. Lig'de mücadele etmişti. Bayrampaşa ise en son 2015-2016'da TFF 2. Lig'de yer almıştı.
- 23.5.2018 10:00
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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