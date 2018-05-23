Altay'da gündem Bruno

Flamengo'da profesyonel olan 29 yaşındaki Sambacı, ülkemizde Orduspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor'da da top koşturdu. Bruno, 1. Lig'de son 2 sezonda Eskişehirspor formasıyla toplam 25 kez rakip fileleri sarsma başarı gösterdi. Golcü oyuncunun kulübüyle sözleşmesi sona ermek üzere. Süper Lig'de 131 karşılaşmada 27 gol atan Brezilyalı forvet, 1. Lig'de 98 maçta 46 gol kaydetti.