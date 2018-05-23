Altay'da gündem Bruno – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Altay'da gündem Bruno

    Altay'da gündem Bruno

    1. Lig'e 7 yıl sonra dönen Altay'da yönetimin 'un golcüsü Bruno Mezenga'yı kadroda düşündüğü öğrenildi. Forvet hattı için daha önce yine Eskişehirspor'dan Ofoedu, Grandmedical Manisaspor'dan ayrılan Perovic, Ankaragücü'nden Putsila, 'dan Tambe gibi yabancı oyuncuları gündeme alan siyah-beyazlıların Brezilyalı santrfor Bruno'yu da listesine eklediği belirtildi.

    Flamengo'da profesyonel olan 29 yaşındaki Sambacı, ülkemizde Orduspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor'da da top koşturdu. Bruno, 1. Lig'de son 2 sezonda formasıyla toplam 25 kez rakip fileleri sarsma başarı gösterdi. Golcü oyuncunun kulübüyle sözleşmesi sona ermek üzere. 'de 131 karşılaşmada 27 gol atan Brezilyalı forvet, 1. Lig'de 98 maçta 46 gol kaydetti.

    1. 23.5.2018 13:46
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