TFF 2. Lig’e son bilet bugün – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    2. Lig’e son bilet bugün

    TFF 2. Lig’e son bilet bugün
    3. Lig'de play-off finalleri bugün başlıyor. 2. Lig'e 3 gruptan, üç takımın daha adını yazdıracağı 3. Lig'de 2. Grup'ta ile Diyarbekirspor sahne alacak. 3. Stadı'nda saat 16.00'daki mücadeleden kazanarak ayrılacak takım TFF 2. Lig'e adını yazdıracak.
    1. 22.5.2018
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