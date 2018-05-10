Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'u ipten aldı! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Sakaryaspor'u ipten aldı!

    <a href="/index/batuhan-karadeniz?id=a8a080df-e668-4fdb-8bb4-b2262eaae193" class="" rel="tag">Batuhan Karadeniz</a> Sakaryaspor'u ipten aldı!

    TFF 2. Lig Play-Off karşılaşmasının ilk ayağında Sakaryaspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

    2017-2018 sezonu TFF 2. Lig Play-Off karşılaşmasının ilk ayağında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

    Stadı'nda oynanan ve hakem Bülent Birincioğlu'nun düdük çaldığı maçta Sakaryaspor, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmada goller Sakaryasporlu futbolculardan geldi.

    Bandırmaspor 50. dakikada Ercüment Kafkasyalı'nın kendi kalesine golüyle 1-0 öne geçti.

    Bandırmaspor üstünlüğünü koruyamadı. 81. dakikada sahneye çıkan , Sakaryaspor için skoru beraberlie getirdi.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 berabere sona erdi. Bu karşılaşmanın rövanşı 14 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak.

    Stat:

    Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Selahattin Altay xx, Burak Cansız xx, Murat Erdoğan x

    Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Serdar Ümit Deniz xx (Cem Ekinci dk. 64 xx), Ramazan Çevik xx ( dk. 59 xxx), Beykan Şimşek xx, Ferhat Yazgan xx, Cenk Kaplan x, Karahan Yasir Subaşı xx, Talha Mayhoş xx, Mahir Sağlık xx (Sezer Badur dk. 71 xx), Tufan Kelleci xxx, Burak Bekaroğlu xxx

    Teknik Direktör: Engin Korukır

    Bandırmaspor: Ali Türkan x, Birhan Vatansever xx, Deniz Kılınç xx, Özgür Çelik xx, Erhan Şentürk x, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, Nurettin Kayaoğlu xx (Oğulcan Şahin dk. 26 x), Oğuzhan Kayar xx (Erdi Öner dk. 90+2 ?), Bahri Can Avcı xx, Mertcan Çam xx (Fatih Kıran dk. 83 ?)

    Teknik Direktör: İsmail Ertekin

    Goller: Ercüment Kafkasyalı (dk. 50 k.k.) (Sakaryaspor), (dk. 81) (Sakaryaspor)

    Sarı kartlar: Beykan Şimşek, Burak Bekaroğlu, Sezer Badur, Cenk Kaplan, Karahan Yasir Subaşı (Sakaryaspor), Ali Türkan, Bahri Can Avcı, Özgür Çelik (Bandırmaspor)

    1. 10.5.2018 21:16
    2. Güncelleme: 10.5.2018 21:22
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