Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'u ipten aldı!
TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off karşılaşmasının ilk ayağında Sakaryaspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.
2017-2018 sezonu TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off karşılaşmasının ilk ayağında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan ve hakem Bülent Birincioğlu'nun düdük çaldığı maçta Sakaryaspor, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada goller Sakaryasporlu futbolculardan geldi.
Bandırmaspor 50. dakikada Ercüment Kafkasyalı'nın kendi kalesine golüyle 1-0 öne geçti.
Bandırmaspor üstünlüğünü koruyamadı. 81. dakikada sahneye çıkan Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor için skoru beraberlie getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 berabere sona erdi. Bu karşılaşmanın rövanşı 14 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Selahattin Altay xx, Burak Cansız xx, Murat Erdoğan x
Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Serdar Ümit Deniz xx (Cem Ekinci dk. 64 xx), Ramazan Çevik xx (Batuhan Karadeniz dk. 59 xxx), Beykan Şimşek xx, Ferhat Yazgan xx, Cenk Kaplan x, Karahan Yasir Subaşı xx, Talha Mayhoş xx, Mahir Sağlık xx (Sezer Badur dk. 71 xx), Tufan Kelleci xxx, Burak Bekaroğlu xxx
Teknik Direktör: Engin Korukır
Bandırmaspor: Ali Türkan x, Birhan Vatansever xx, Deniz Kılınç xx, Özgür Çelik xx, Erhan Şentürk x, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, Nurettin Kayaoğlu xx (Oğulcan Şahin dk. 26 x), Oğuzhan Kayar xx (Erdi Öner dk. 90+2 ?), Bahri Can Avcı xx, Mertcan Çam xx (Fatih Kıran dk. 83 ?)
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Goller: Ercüment Kafkasyalı (dk. 50 k.k.) (Sakaryaspor), Batuhan Karadeniz (dk. 81) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Beykan Şimşek, Burak Bekaroğlu, Sezer Badur, Cenk Kaplan, Karahan Yasir Subaşı (Sakaryaspor), Ali Türkan, Bahri Can Avcı, Özgür Çelik (Bandırmaspor)
- 10.5.2018 21:16
- Güncelleme: 10.5.2018 21:22
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