Bucaspor'da Kepoğlu beklemede – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da Kepoğlu beklemede

    <a href="/index/bucaspor?id=1fd20802-b123-4c11-b610-d0d6e81ef724" class="" rel="tag">Bucaspor</a>'da Kepoğlu beklemede

    2. Lig 'ta küme düşüp 28 yıl sonra 3. Lig'e dönen 'da teknik direktör beklemeye geçti.

    Sarı-lacivertlilerle 1 sezon daha mukavelesi bulunan Kepoğlu, "Maalesef camia olarak çok üzüntü yaşadık. Hepimiz yıkıldık. Son 4 hafta göreve geldim, elimizden geleni yaptık. Ancak hedefimize ulaşamadık. Benim kontratım sürüyor. İstifa eden Başkan ya da onun yerine gelecek yeni başkanla oturur konuşuruz. Gelecek planlaması yapılır, ondan sora yol haritası çizilir" dedi.

    'un iyi bir planlamayla travmayı atlatacağına inandığını ifade eden , "Bazen sert düşüşler camiaları ayağa kaldırır. Biz de ayağa kalkacak potansiyelde bir camiayız. İyi bir yapılanmayla kulübümüz bu kötü günleri atlatacaktır" diye konuştu.

    Öte yandan görevi bıraktığını açıklayan Başkan ve yönetiminin ne zaman olağanüstü kongreye gideceği netleşmedi. Doğan'ın 1 hafta içinde tarih belirleyeceği ifade edilirken, şu ana kadar başkanlığa talip olan hiçbir aday ortaya çıkmadı.

    1. 9.5.2018 14:42
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