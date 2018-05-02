Bodrumspor'da rehavete izin yok
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü konuk edeceği Kocaeli Birlikspor'dan 1 puan alması halinde kümede kalışını resmen ilan edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da rehavete izin yok.
Teknik direktör Tarık Daşgün, Kocaeli Birlikspor'un haftalar önce küme düşmesinin kendileri için bir şey ifade etmediğini belirterek, "Hiçbir karşılaşma oynanmadan kazanılmaz. Hepimiz rakibimize saygı duyacağız. Şu an ligde kesin kaldık dersem büyük hata olur. Asla rehavete yer yok. Çıkıp maçımızı kazanacağız ardından sevincimizi yaşayacağız. Tüm ciddiyetimizle cumartesi gününe hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteği ile hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.
- 2.5.2018 12:44
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
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Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kartalım Bu sezon çok yanlış işler yapıldı en önemlileri ŞL. dönüşü lige adapte olamamak.Diğerleri de cenk i satmamız ve yanlış transferler.Ders olsn
Bodrumspor'da rehavete izin yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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