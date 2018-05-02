Bodrumspor'da rehavete izin yok – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Bodrumspor'da rehavete izin yok

    Bodrumspor'da rehavete izin yok

    TFF 2'nci Lig 'ta cumartesi günü konuk edeceği Birlikspor'dan 1 puan alması halinde kümede kalışını resmen ilan edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da rehavete izin yok.

    Teknik direktör Tarık Daşgün, Birlikspor'un haftalar önce küme düşmesinin kendileri için bir şey ifade etmediğini belirterek, "Hiçbir karşılaşma oynanmadan kazanılmaz. Hepimiz rakibimize saygı duyacağız. Şu an ligde kesin kaldık dersem büyük hata olur. Asla rehavete yer yok. Çıkıp maçımızı kazanacağız ardından sevincimizi yaşayacağız. Tüm ciddiyetimizle cumartesi gününe hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteği ile hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.

    1. 2.5.2018 12:44
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