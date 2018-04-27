Bodrumspor'a 3 müjde
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma yolunda pazar günü deplasmanda Eyüpspor'la hayati önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 3 sakat oyuncunun iyileştiği bildirildi.
Teknik direktör Tarık Daşgün, santrfor Çağrı, orta saha Mehmet İncebacak ve stoper Emre Balak'ın hafta içi idmanda sakatlık geçirdiğini belirterek, "3 oyuncumuz da doğru düzgün çalışamamıştı. Ancak sağlık heyetinden gelen raporlar bizi sevindirdi. Arkadaşlarımız bugünden itibaren takımla birlikte olacaklar. Bizim için kader niteliğinde olan Eyüpspor karşılaşmasında oyuncularımızdan yararlanacağız. Rakibimizin de henüz tehlikeyi atlamadağını biliyoruz. O nedenle çok zor bir sınav bizi bekliyor. Futbolcularıma inancım tam. Herkes galibiyet için kenetlendi" diye konuştu.
- 27.4.2018 12:37
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filiz bjk olmak budur bjk duruşu
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
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filiz en dogru karar bjk duruşu bu işte
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BEŞİKTAŞ KARDEŞ O RUH HASTASI ÜZERİNE GİTME ONUN UZMAN İSMİ ALTINDA BİR SÜRÜ KULLANICI ADI VAR YAZIYOR İŞTE FİKRİ YOK ZİKRİ YOK BOŞLUKTA !
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