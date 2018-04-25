Fethiyespor'da Anıl üzüntüsü
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek rakibi Nazilli Belediyespor'un da kazanmasıyla kümede kalışını resmen ilan edemeyen Fethiyespor'da orta saha Anıl Taşdemir sezonu kapattı.
Bandırmaspor karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanan deneyimli futbolcu ameliyat oldu. Anıl'ın gelecek sezonun başında çalışmalara başlayacağı bildirildi. Öte yandan pazar günü küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka'ya konuk olacak Fethiyespor, rakibinden 1 puan alsa dahi bitime 1 maç kala lige resmen tutunacak. Nazilli'nin puan kaybı halinde Fethiye'yi mağlubiyet bile ligde tutacak. Teknik direktör Levent Eriş, "Anıl'ın sakatlığı bizi üzdü. Ancak şartlar ne olursa olsun Karşıyaka müsabakasına en iyi şekilde çıkacağız. İzmir'de kazanıp evimize mutlu döneceğiz" dedi.
- 25.4.2018 12:10
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
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