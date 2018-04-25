Fethiyespor'da Anıl üzüntüsü – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Fethiyespor'da Anıl üzüntüsü

    Fethiyespor'da Anıl üzüntüsü

    TFF 2'nci Lig 'ta geçen hafta evinde Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek rakibi 'un da kazanmasıyla kümede kalışını resmen ilan edemeyen Fethiyespor'da orta saha sezonu kapattı.

    Bandırmaspor karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanan deneyimli futbolcu ameliyat oldu. Anıl'ın gelecek sezonun başında çalışmalara başlayacağı bildirildi. Öte yandan pazar günü küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka'ya konuk olacak Fethiyespor, rakibinden 1 puan alsa dahi bitime 1 maç kala lige resmen tutunacak. Nazilli'nin puan kaybı halinde Fethiye'yi mağlubiyet bile ligde tutacak. Teknik direktör Levent Eriş, "Anıl'ın sakatlığı bizi üzdü. Ancak şartlar ne olursa olsun Karşıyaka müsabakasına en iyi şekilde çıkacağız. İzmir'de kazanıp evimize mutlu döneceğiz" dedi.

    1. 25.4.2018 12:10
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