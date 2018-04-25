Düzyurt, Trabzon FK oldu – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Düzyurt, FK oldu

    Düzyurt, Trabzon FK oldu
    GEÇTİĞİMİZ günlerde devredilen TFF 3. Lig ekiplerinde Düzyurtspor'un genel kurulu gerçekleştirildi. Kulübün ismi Trabzon FK olarak değiştirildi. Misyonun Trabzonlu gençleri üst liglere taşımak olduğunu belirten başkan Celil Hekimoğlu, "3 yılda kendi tesislerimize kavuşmanın yanı sıra 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz" dedi.
    1. 25.4.2018
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