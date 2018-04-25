Düzyurt, Trabzon FK oldu
GEÇTİĞİMİZ günlerde devredilen TFF 3. Lig ekiplerinde Düzyurtspor'un genel kurulu gerçekleştirildi. Kulübün ismi Trabzon FK olarak değiştirildi. Misyonun Trabzonlu gençleri üst liglere taşımak olduğunu belirten başkan Celil Hekimoğlu, "3 yılda kendi tesislerimize kavuşmanın yanı sıra 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz" dedi.
- 25.4.2018
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