Bucaspor'u korkutan tablo
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma yolunda pazar günü Kastamonuspor 1966 ile hayati önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek Bucaspor'un deplasman karnesi taraftarı endişelendiriyor.
Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 16 dış saha müsabakasında sadece 2 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmaların 11'ini kaybeden İzmir temsilcisi 3 kez de eşitliği bozamadı. Bucaspor son 15 deplasman maçında sadece küme düşmesi aylar önce kesinleşen Mersin İdmanyurdu'nu yenebildi.
Ligin 2'nci haftasında konuk olduğu Eyüpspor engelini aşan Bucaspor, Kocaeli Birlikspor, Amed Sportif ve Keçiörengücü ile berabere kaldı. Sarıyer, İnegölspor, Sancaktepe, Afyonspor, Menemen Bld, Etimesgut, Hatayspor, Tokatspor, Sivas Bld, Tuzlaspor ve Bodrumspor maçlarını puansız tamamlayan İzmir ekibi kalesinde 37 gol gördü. Teknik direktör Yüskel Kepoğlu, Kastamonu'yu yenmekten başka çarelerinin olmadığını belirterek, "Kader maçına çıkıyoruz, kazanacağız" dedi.
- 25.4.2018 12:12
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
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