Menemen Belediyespor'da Kaya'nın inancı tam
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Sivas Belediyespor ve Tuzlaspor'la berabere kalarak bitime 4 hafta kala liderliği 2 puan farkla Hatayspor'a kaptıran Menemen Belediyespor, şampiyonluk umudunu koruyor.
Teknik direktör Suat Kaya, 4 haftada köprünün altından daha çok suların akacağını belirterek, "Elbette liderlikten inmek bizi üzdü ama pes etmek yok. Son düdüğe kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Tüm maçlarımızı kazanacak güçteyiz. Hatayspor'un da puan kaybını bekleyeceğiz. Kimse moralini bozmasın, henüz her şey bitmedi. Play-Off'u değil şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:19
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Toplam 8
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fb190380 Nerde bastonu ele alacak yaşa gelmiş futbolcu varsa bizim yönetim el uzatıyor. Fenerbahçe Huzur Evi
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Toplam 6
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Toplam 2
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İHANETÇİLER EMRE--ARDA GS YA İHANETÇİLER. AŞAK ŞEHİRDE ELELE. GS DÜŞMANLARININ KATKISIYLA
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