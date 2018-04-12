Menemen Belediyespor'da Kaya'nın inancı tam – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'da Kaya'nın inancı tam

    <a href="/index/menemen-belediyespor?id=c8464710-b2f0-44ad-b7ce-6c44e7c8d057" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a>'da Kaya'nın inancı tam

    2'nci Lig 'ta üst üste Sivas Belediyespor ve Tuzlaspor'la berabere kalarak bitime 4 hafta kala liderliği 2 puan farkla Hatayspor'a kaptıran , şampiyonluk umudunu koruyor.

    Teknik direktör , 4 haftada köprünün altından daha çok suların akacağını belirterek, "Elbette liderlikten inmek bizi üzdü ama pes etmek yok. Son düdüğe kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Tüm maçlarımızı kazanacak güçteyiz. Hatayspor'un da puan kaybını bekleyeceğiz. Kimse moralini bozmasın, henüz her şey bitmedi. Play-Off'u değil şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:19
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