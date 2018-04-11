Bucaspor'un güvencesi evi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 6-2 yenilerek düşme potasına gerileyen Bucaspor, kalan 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak.
Pazar günü şampiyonluk adaylarından Afjet Afyonspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler diğer hafta ise İzmir derbisinde Menemen Belediyespor'la taraftarı önünde karşılaşacak. Sezonun son deplasmanında Kastamonuspor 1966'nın karşısına çıkacak İzmir ekibi, Yeni Buca Stadı'nda oynayacağı Etimesgut Belediyespor müsabakasıyla sezona nokta koyacak.
Teknik direktör Aytekin Sümbül, iç sahada kesinlikle kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Rakip kim olursa olsun kazanmalıyız. Lige tutunmak için kader maçlarına çıkacağız" dedi.
Fikstürün lehlerine göründüğünü ancak hiçbir maçın oynanmadan kazanılmayacağını anlatan Sümbül, "Sınırdaki Tuzlaspor'la aramızda 2, diğer rakiplerimiz Bodrumspor ve Amed Sportif'le de 3 puan fark var. Kalan haftalarda çok şey değişebilir. Biz kazandıkça, rakiplerimizin takılacağına inanıyorum. Kesinlikle hata yapma lüksümüz yok" açıklamasını yaptı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:39
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Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Toplam 11
Yorum
forever1903 kusura bakmayin ama siz bu futbol ile sampiyon olursaniz bu futbolun kendisine karsi cok büyük bir ayip olur
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Bayer Leverkusen'den Giuliano'ya 15 milyon euro
Toplam 7
Yorum
Perde Arkası 20 milyon EURO'ya satın yerine dört tane 20-25 yaş aralığında gelecek vaat eden oyuncu alın.
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 18
Yorum
Perde Arkası FB ikinci yarıda BJK'ye yenildi, GS ve TS ile berabere kaldı. Şampiyon olmak isteyen takım öncelikle rakiplerini yenmelidir.
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