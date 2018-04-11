Bucaspor'un güvencesi evi – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'un güvencesi evi

    Bucaspor'un güvencesi evi

    TFF 2'nci Lig 'ta geçen hafta deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 6-2 yenilerek düşme potasına gerileyen , kalan 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak.

    Pazar günü şampiyonluk adaylarından Afjet Afyonspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler diğer hafta ise İzmir derbisinde 'la taraftarı önünde karşılaşacak. Sezonun son deplasmanında Kastamonuspor 1966'nın karşısına çıkacak İzmir ekibi, Yeni Buca Stadı'nda oynayacağı Etimesgut Belediyespor müsabakasıyla sezona nokta koyacak.

    Teknik direktör Aytekin Sümbül, iç sahada kesinlikle kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Rakip kim olursa olsun kazanmalıyız. Lige tutunmak için kader maçlarına çıkacağız" dedi.

    Fikstürün lehlerine göründüğünü ancak hiçbir maçın oynanmadan kazanılmayacağını anlatan Sümbül, "Sınırdaki Tuzlaspor'la aramızda 2, diğer rakiplerimiz Bodrumspor ve Amed Sportif'le de 3 puan fark var. Kalan haftalarda çok şey değişebilir. Biz kazandıkça, rakiplerimizin takılacağına inanıyorum. Kesinlikle hata yapma lüksümüz yok" açıklamasını yaptı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:39
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