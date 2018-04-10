Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz ümitli
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bugsaşspor'a 3-1 yenilerek bitime 4 hafta kala küme düşme korkusu yaşayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.
Sınırda olan rakipleri Fethiyespor'la aralarında 6 puan fark bulunduğunu belirten Yavuz, "Daha alınmamış 12 puan var. Kesinlikle son düdük çalana kadar pes etmeyeceğiz" dedi.
Bugsaşspor müsabakasında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak hakem kararlarının sonuca etki ettiğini savunan Yavuz, "Bizim için çok kritik maçtı. Maalesef hatalı kararlarla gardımız düştü" diye konuştu.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:55
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 6
Yorum
Whisperer Sami Yen'e gelmeyecek ki zaten, TT stadına gelecek ;)
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Terimli Galatasaray, Tudor döneminin gerisinde kaldı
Toplam 1
Yorum
salih Galatasaray'ın en büyük hendikabı kendisi. Diğer külüpler rakibi değil. Maalesef deplasman korkusu ve bu nedenle özgüven eksikli var.
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Yine de başlamam!
Toplam 2
Yorum
alik ilk 11 yada yedek oynamasını hocası bilir. onun taktiği.planı vardır.
Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz ümitli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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