Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz ümitli

Sınırda olan rakipleri Fethiyespor'la aralarında 6 puan fark bulunduğunu belirten Yavuz, "Daha alınmamış 12 puan var. Kesinlikle son düdük çalana kadar pes etmeyeceğiz" dedi.



Bugsaşspor müsabakasında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak hakem kararlarının sonuca etki ettiğini savunan Yavuz, "Bizim için çok kritik maçtı. Maalesef hatalı kararlarla gardımız düştü" diye konuştu.