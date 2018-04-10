Bodrumspor'dan gol yağmuru

Son 4 haftada Mersin İdmanyurdu, Sivas Belediyespor (D), Tuzlaspor ve Bucaspor'la karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar, ağlara toplam 14 gol bıraktı.

Mersin İdmanyurdu'nu 5-1 yenerek çıkışa geçen Ege ekibi, Sivas deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Üst üste sahasında önce Tuzlaspor'u 1-0, Bucaspor'u da 6-2 yenen Bodrum, hücumda çok etkili bir performans sergiledi. Teknik direktör Tarık Daşgün, iyi bir seviyeye geldiklerini belirterek, "Tek amacımız kümede kalmak. Çizgimizi bozmayacağız" dedi.