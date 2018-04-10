Bodrumspor'dan gol yağmuru
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta en önemli rakiplerinden Bucaspor'u evinde 6-2 yenerek 4'te 4 yapan ve düşme potasından kurtulan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, taraftarına son haftalarda gol resitali yaşattı
Son 4 haftada Mersin İdmanyurdu, Sivas Belediyespor (D), Tuzlaspor ve Bucaspor'la karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar, ağlara toplam 14 gol bıraktı.
Mersin İdmanyurdu'nu 5-1 yenerek çıkışa geçen Ege ekibi, Sivas deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Üst üste sahasında önce Tuzlaspor'u 1-0, Bucaspor'u da 6-2 yenen Bodrum, hücumda çok etkili bir performans sergiledi. Teknik direktör Tarık Daşgün, iyi bir seviyeye geldiklerini belirterek, "Tek amacımız kümede kalmak. Çizgimizi bozmayacağız" dedi.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:10
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Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ SIRTI RAKİP KALEYE DÖNÜK FORVET OLMAZ ! KORNER KULLANILIRKEN HAREKETSİZ DURAN FORVET OLMAZ ! SÜREKLİ PAS DÜŞÜNEN FORVET OLMAZ ! GÖNDERİN !
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Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5!
Toplam 3
Yorum
BJK'li Negredo oyuna sonradan girince etkili oluyor.. Herkes'e inat Larin ile baslayip sonradan Negredoyu alarak bi denemek lazim Laz inatli hoca !
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 5
Yorum
ARDA TURAN ADAMDIR GS tarftarı kötü tezahurattan medet umuyo..arda size para kazandrdı gitti..geri aldınızda gelmedi mi..adamın ülkesine dönmesi suçmu.GS YENİL
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