Bodrumspor'dan gol yağmuru – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Bodrumspor'dan gol yağmuru

    Bodrumspor'dan gol yağmuru

    TFF 2'nci Lig 'ta en önemli rakiplerinden 'u evinde 6-2 yenerek 4'te 4 yapan ve düşme potasından kurtulan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, taraftarına son haftalarda gol resitali yaşattı

    Son 4 haftada , Sivas Belediyespor (D), Tuzlaspor ve 'la karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar, ağlara toplam 14 gol bıraktı.
    Mersin İdmanyurdu'nu 5-1 yenerek çıkışa geçen Ege ekibi, Sivas deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Üst üste sahasında önce Tuzlaspor'u 1-0, Bucaspor'u da 6-2 yenen Bodrum, hücumda çok etkili bir performans sergiledi. Teknik direktör Tarık Daşgün, iyi bir seviyeye geldiklerini belirterek, "Tek amacımız kümede kalmak. Çizgimizi bozmayacağız" dedi.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:10
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