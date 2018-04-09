Bodrum Belediyesi Bodrumspor şaha kalktı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    şaha kalktı

    Bodrum Belediyesi Bodrumspor şaha kalktı

    2. Lig 'ta en önemli rakiplerinden Bucaspor'u evinde 6-2 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan , 23. haftada yerleştiği düşme potasından bitime 4 hafta kala kurtuldu.

    Bucaspor engelini çok rahat aşan yeşil-beyazlılar rakibinin 3 puan önüne geçip 16. sıradan 14. basamağa yükseldi. Teknik direktör Tarık Daşgün'ün göreve gelmesiyle şaha kalkan Bodrumspor, olası puan eşitliği durumunda ikili averajda da Bucaspor'u gerisinde bırakmayı başardı. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Tarık Daşgün, lige tutanacaklarına inandığını söyledi.

    Haftalardır futbolcularının gerçek potansiyellerini sahaya yansıttığını belirten Daşgün, "Maça çok stresli başladık. Ardından ilk 35 dakikada 4 gol atarak inanılmaz derece rahatladık. Takımım sahada basmadık yer bırakmadı. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik. Elbet henüz işimiz bitmedi, oynanmamış 4 karşılaşma daha var. Hepsi de zorlu rakipler. Ancak ben futbolcularıma inanıyorum, buraya kadar gelmişken hedefe ulaşacağız" dedi.
    Bodrumspor kalan 4 müsabakada (D), Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor (D) ve Kocaeli Birlikspor'la puan mücadelesine çıkacak.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:13
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