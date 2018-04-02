Bodrumspor'da Daşgün farkı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta en önemli rakiplerinden Tuzlaspor'u evinde 1-0 yenerek 3'te 3 yapan ve bir basamak üzerindeki Bucaspor'la puanlarını eşitleyen düşme potasındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktör Tarık Daşgün fark yaratan isim oldu.
4 hafta önce göreve getirilen genç teknik adam, kısa sürede takımı toparlamayı başardı. İlk karşılaşmasında Tokatspor deplasmanında 2-1 mağlup ayrılan Daşgün, ardından Mersin İdmanyurdu, Sivas Belediyespor ve Tuzlaspor müsabakalarında galibiyet sevinci yaşadı. Daşgün'le çıkışa geçen yeşil-beyazlılar bu sezon ilk kez seri galibiyetler elde ederken, kümede kalma umutlarını da iyice artırdı.
Futbolcularının gerçek potansiyellerinin ortaya çıktığını belirten Tarık Daşgün, "Takımı en iyi şekilde motive etmeye çalıştım. Bu takım 9 maç üst üste kazanamamıştı. Bir galibiyet bizi ateşleyecekti. Mersin İdmanyurdu'nu yenerek çıkışımız başladı. İçeride dışarıda mücadeleden vazgeçmeyen bir takım olduk" dedi.
Bu hafta puan tablosunda yakaladıkları üst basamaklarındaki Bucaspor'u düşme hattından çıkmak için ağırlayacaklarını belirten Daşgün, "Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacağız. 3 maç kazandık ancak her şey bitmedi. Final niteliğinde 5 karşılaşmamız var. Buca maçı da ön önemlilerinden bir tanesi. Taraftarımızın desteği ile alnımızın akıyla sahadan ayrılacağımıza inayorum" ifadelerini kullandı.
Bodrumspor, kalan 5 maçta Buca, Menemen (D), Etimesgut, Eyüpspor (D) ve Kocaeli Birlik ile oynayacak.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:52
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"Taşlardan kale yapardık"
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Yorum
ruhi Beşiktaş alanya ile evinde oynuyor.bana deseler bjk santraforunun 1 şutu var oda üstten aut hayatta inanmazdım .ama negredoysa doğrudur
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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
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Yorum
fb litaraftar işte hoca dedın boyle olacak su kıa yerıne ıyı bır pota altına bırını alırsak kesın sampıonuz haydı fb cem bastır
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Galatasaray'a Japon 10 numara!
Toplam 1
Yorum
metinn nagatomuyu alalim 10 numarada bu adam olursa super bence harika agresif ve ataklar sahada mucadeleciler takim ruhunu yansityorlar derim
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