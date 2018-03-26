Tartışmasız lider – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tartışmasız lider

    Tartışmasız lider

    Sarı-lacivertliler, dün konuk olduğu ’na şans tanımadı, Furkan, Yıldıray ve Ozan’ın golleriyle 3 puanı kaptı

    2. Lig lideri , dün 'nu 3-1'lik skorla geçti. 22. haftada konuk olduğu ligin son sırasındaki rakibine karşı başlangıç düdüğünden itibaren üstünlük kuran sarı-lacivertliler, zirvedeki yerini de korudu. 28. dakikada Furkan'la öne geçen konuk takım, 47'de Emir'in golüne enge olamadı. Menemen, 73'te Yıldıray bir kez daha öne geçerken, 78'de skoru belirleyen isim Ozan oldu.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tartışmasız lider haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN