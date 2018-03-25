Evinin kralı – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Evinin kralı

    Evinin kralı

    Selim ve Soner’in golleriyle sahasında 3 puana uzanan Hatay, Menemen’i maç fazlasıyla geçerek liderliğe oturdu

    'ta şampiyonluğu hedefleyen Hatayspor, sahasında Eyüp'ü ağırladı. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede bordo-beyazlılar 51'de Selim'le 1-0 öne geçti. Konuk ekipte 61'de Serkan Çalık beraberliği sağladı. 77'de sahne alan Soner takımına hem kritik 3 puanı hem de maç fazlasıyla liderliği getiren isim oldu. Dış sahadaki son 4 maçını kaybeden Eyüp ise 31 puanda kaldı.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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