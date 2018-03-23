Karşıyaka'ya altyapıdan yeni takviye
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma umutlarını her geçen hafta yitiren Karşıyaka, diğer taraftan kadrodaki altyapı atağını sürdürüyor.
Transfer yasaklısı olan ve yaz döneminde yasağın açılamama ihtimalini de göz önünde bulundurarak altyapısına Türkiye çapından takviye yapmaya başlayan Karşıyaka, A takıma da alt gruptan 4 genç kazandırdı. Geçtiğimiz haftalarda Bucaspor'a yetiştiricilik bedeli ödeyerek Doğukan İnci'yi profesyonel yapan, Batuhan Altun'a lisans çıkaran Karşıyaka, aynı şekilde altyapıdan İlyas Kahraman ve Burak Karapınar'ı A takıma aldı. İlyas için eski kulüpleri Bucaspor ve Buca Belediyespor'a yetiştiricilik bedeli ödendi. 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanıp lisansı çıkartılan 19 yaşındaki futbolcu, pazar günü Şanlıurfaspor deplasmanında kadroya alınacak.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:56
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
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İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
Karşıyaka'ya altyapıdan yeni takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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