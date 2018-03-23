Karşıyaka'ya altyapıdan yeni takviye

Transfer yasaklısı olan ve yaz döneminde yasağın açılamama ihtimalini de göz önünde bulundurarak altyapısına Türkiye çapından takviye yapmaya başlayan Karşıyaka, A takıma da alt gruptan 4 genç kazandırdı. Geçtiğimiz haftalarda Bucaspor'a yetiştiricilik bedeli ödeyerek Doğukan İnci'yi profesyonel yapan, Batuhan Altun'a lisans çıkaran Karşıyaka, aynı şekilde altyapıdan İlyas Kahraman ve Burak Karapınar'ı A takıma aldı. İlyas için eski kulüpleri Bucaspor ve Buca Belediyespor'a yetiştiricilik bedeli ödendi. 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanıp lisansı çıkartılan 19 yaşındaki futbolcu, pazar günü Şanlıurfaspor deplasmanında kadroya alınacak.