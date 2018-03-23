Karşıyaka'ya altyapıdan yeni takviye – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'ya altyapıdan yeni takviye

    Karşıyaka'ya altyapıdan yeni takviye

    2'nci Lig 'ta kümede kalma umutlarını her geçen hafta yitiren , diğer taraftan kadrodaki altyapı atağını sürdürüyor.

    yasaklısı olan ve yaz döneminde yasağın açılamama ihtimalini de göz önünde bulundurarak altyapısına çapından takviye yapmaya başlayan , A takıma da alt gruptan 4 genç kazandırdı. Geçtiğimiz haftalarda 'a yetiştiricilik bedeli ödeyerek Doğukan İnci'yi profesyonel yapan, Batuhan Altun'a lisans çıkaran Karşıyaka, aynı şekilde altyapıdan İlyas Kahraman ve Burak Karapınar'ı A takıma aldı. İlyas için eski kulüpleri Bucaspor ve Buca Belediyespor'a yetiştiricilik bedeli ödendi. 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanıp lisansı çıkartılan 19 yaşındaki futbolcu, pazar günü Şanlıurfaspor deplasmanında kadroya alınacak.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:56
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