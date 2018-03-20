Emaneti geri aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhane, Hacettepe'ye konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızıbeyazlılar, 19'da Tita'nın yarım volesiyle öne geçti: 1-0. Baskısını sürdüren Karadeniz ekibi, 35'te kontra atak sonrasında Dilaver Güçlü ile 2-0'ı buldu.

AVANTAJINI KORUDU

GÜMÜŞHANE ikinci yarıda skorun verdiği avantajla daha kontrollü bir oyun sergiledi. Zaman zaman kontra ataklarla tehlike yaratmasına rağmen farkı artıramayınca mücadele 2-0 sona erdi. Bu galibiyetle puanını 52'ye yükselten Ziya Doğan'ın öğrencileri, üç hafta önce Altay'a kaptırdığı zirveyi geri aldı. Gümüşhane önümüzdeki hafta Pendik'i konuk edecek.

DOĞAN, ZAFERLE BAŞLADI

Gümüşhane 'de geçtiğimiz hafta teknik direktörlüğe getirilen Ziya Doğan yeni takımında galibiyetle başladı. Tecrübeli hoca, "Zaferle başlamak güzeldi. İyi bir performans ortaya koyan oyuncularımı kutluyorum. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" dedi.