Emaneti geri aldı
Hacettepe deplasmanında Tita ve Dilaver Güçlü’nün golleriyle 2-0 kazanan Gümüşhane, üç hafta önce Altay’a kaptırdığı liderlik koltuğuna yeniden oturdu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhane, Hacettepe'ye konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızıbeyazlılar, 19'da Tita'nın yarım volesiyle öne geçti: 1-0. Baskısını sürdüren Karadeniz ekibi, 35'te kontra atak sonrasında Dilaver Güçlü ile 2-0'ı buldu.
AVANTAJINI KORUDU
GÜMÜŞHANE ikinci yarıda skorun verdiği avantajla daha kontrollü bir oyun sergiledi. Zaman zaman kontra ataklarla tehlike yaratmasına rağmen farkı artıramayınca mücadele 2-0 sona erdi. Bu galibiyetle puanını 52'ye yükselten Ziya Doğan'ın öğrencileri, üç hafta önce Altay'a kaptırdığı zirveyi geri aldı. Gümüşhane önümüzdeki hafta Pendik'i konuk edecek.
DOĞAN, ZAFERLE BAŞLADI
Gümüşhane 'de geçtiğimiz hafta teknik direktörlüğe getirilen Ziya Doğan yeni takımında galibiyetle başladı. Tecrübeli hoca, "Zaferle başlamak güzeldi. İyi bir performans ortaya koyan oyuncularımı kutluyorum. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" dedi.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:17
-
Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
-
Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
-
Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Emaneti geri aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.