Emaneti geri aldı – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Emaneti geri aldı

    Emaneti geri aldı

    Hacettepe deplasmanında Tita ve ’nün golleriyle 2-0 kazanan Gümüşhane, üç hafta önce Altay’a kaptırdığı liderlik koltuğuna yeniden oturdu

    2. Lig 'ta Gümüşhane, Hacettepe'ye konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızıbeyazlılar, 19'da Tita'nın yarım volesiyle öne geçti: 1-0. Baskısını sürdüren ekibi, 35'te kontra atak sonrasında ile 2-0'ı buldu.

    AVANTAJINI KORUDU
    GÜMÜŞHANE ikinci yarıda skorun verdiği avantajla daha kontrollü bir oyun sergiledi. Zaman zaman kontra ataklarla tehlike yaratmasına rağmen farkı artıramayınca mücadele 2-0 sona erdi. Bu galibiyetle puanını 52'ye yükselten 'ın öğrencileri, üç hafta önce Altay'a kaptırdığı zirveyi geri aldı. Gümüşhane önümüzdeki hafta Pendik'i konuk edecek.

    DOĞAN, ZAFERLE BAŞLADI
    Gümüşhane 'de geçtiğimiz hafta teknik direktörlüğe getirilen Ziya Doğan yeni takımında galibiyetle başladı. Tecrübeli hoca, "Zaferle başlamak güzeldi. İyi bir performans ortaya koyan oyuncularımı kutluyorum. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" dedi.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:17
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