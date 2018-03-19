Taşdemir "Suçlu varsa benim"
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Sakaryaspor'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Altay'da teknik patron İsmet Taşdemir, tüm sorumluluğu üzerine aldığını dile getirdi.
Fethiyespor ve SBS İnşaat Kırklarelispor beraberliklerinin ardından Sakarya'dan eli boş dönen İzmir ekibi, son 3 haftada 7 puan kaybetti. Üç haftadır kazanamadıklarını ve kötü giden bir gidişatın söz konusu olduğunu anlatan İsmet Taşdemir, "Sıkıntılı bir süreçteyiz ancak halen ipler elimizde. Suçlu aranıyorsa açık yüreklilikle söyleyeyim suçlu benim. Taraftarlarımız oyuncularımdan, bireysel suçlamalardan uzak kalsınlar" dedi.
Kalan 7 maçta birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Bizi bu konuma bu futbolcular getirdi. Şampiyon olacaksak da onlar sayesinde olacağız. Taraftarlarımızın biraz daha sakin kalmalarını, oyuncular üzerinden eleştiri yapmamalarını rica ediyorum. Çünkü birbirimize ihtiyacımız var. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece çok istediğimiz şampiyonluk kupasını İzmir'e getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.
Öte yandan Altay, 8 hafta sonra bir karşılaşmada rakip fileleri sarsmayı başaramadı.
SAKARYA'YA TEPKİ
Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, maçtan önce ve sonra yaşanan olaylar nedeniyle Sakarya emniyetine, yönetimine ve taraftarına tepki gösterdi. Sakarya polisinin müsabakanın başlamasına 45 dakika kala kendilerini stada getirdiğini belirten Töraydın, "Polis eskortu bize bütün Sakarya'yı gezdirdi. 40 dakikalık yolu 70 dakikada gittik. Otobüsümüze bira ve su şişeleri atıldı, küfürler edildi ama kimseye işlem yapılmadı. Sakaryaspor yönetimi görevli olmayan kişilere akreditasyon kartları vermiş. Bu kişiler bizlere küfrettiler. Futbol bu değil. Sahaya girenler oldu, yenseydik büyük olaylar yaşanırdı. Bence Sakaryaspor'un en az 4 maç seyircisiz oynama cezası alması lazım" dedi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:07
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 8
Yorum
Recep Duymaç Hakem tarafsız olsaydı ne ise onu verseydi kimse itiraz edemezdi ama 3 net penaltıyı göremiyen bir hakem nasıl oluyorda FB tutmuş oluyor
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
aziz istifa git artık şu klüpten aziz yıldırım yıldık artık..
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
FB BİR FENERLİ OLARAK HAKEM ALANEN BİZİ SAVUNMUŞTUR İNANAMIYORUM HAKEMİ ELEŞTİRMELERİNE ŞENOL HOCAYI DİNLEYİN NASIL ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYO UTANMAZ
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