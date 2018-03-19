Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 9 hafta sonra güldü
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kurtuluş mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, sonuncu Mersin İdmanyurdu'nu evinde 5-2 yenerek 9 hafta sonra galibiyetle tanıştı, kümede kalma umutlarını yeşertti.
Yeşil-beyazlılar, bu galibiyete rağmen en önemli rakiplerinden Tuzlaspor'un Sivas Belediyespor'u evinde 2-0 yenmesiyle kurtuluş hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı eritemedi.
Buruk sevinç yaşayan Bodrumspor'da cezası yüzünden maçı tribünden izleyen teknik direktör Tarık Daşgün, 3 puana şiddetle ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Kazanmak çok önemliydi. Şimdi 7 final maçımız kaldı. Bu karşılaşmaların 4'ünü evimizde oynayacağız. Avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. Deplasmanlardan da toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp lige tutunacağız" dedi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:08
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Ryan Babel: "Önümüzde uzun bir yol var"
Toplam 3
Yorum
MK Babel Yaw bu maçta bari konusmasaydin be. o kadar berbat oynadin ki utandirdin hepimizi.
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 7
Yorum
delidumrul 10 kişi kalsak hatta 9 ne farkederki yine yenemezdiniz
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 29
Yorum
arsen l. Şenolu severim.Ama BJK de işi yok.Bir t.direktör rakibi Bayerni gözünde büyüttü.Halbukin eleyebilirdi.Ama futbolcuların motivasyonunu bozdu
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