Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 9 hafta sonra güldü – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    , 9 hafta sonra güldü

    Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 9 hafta sonra güldü

    TFF 2'nci Lig 'ta kurtuluş mücadelesi veren , sonuncu 'nu evinde 5-2 yenerek 9 hafta sonra galibiyetle tanıştı, kümede kalma umutlarını yeşertti.

    Yeşil-beyazlılar, bu galibiyete rağmen en önemli rakiplerinden Tuzlaspor'un Sivas Belediyespor'u evinde 2-0 yenmesiyle kurtuluş hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı eritemedi.

    Buruk sevinç yaşayan Bodrumspor'da cezası yüzünden maçı tribünden izleyen teknik direktör Tarık Daşgün, 3 puana şiddetle ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Kazanmak çok önemliydi. Şimdi 7 final maçımız kaldı. Bu karşılaşmaların 4'ünü evimizde oynayacağız. Avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. Deplasmanlardan da toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp lige tutunacağız" dedi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:08
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