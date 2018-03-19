Bayburt'un inadı sürüyor – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Bayburt'un inadı sürüyor

    Bayburt'un inadı sürüyor

    Kozan’ı ağırladığı maçta iki kez yakalanan Bayburt, rakibini 3-2 devirdi. Puanını 48’e yükselten sarı-siyahlılar, Play-Off yolunda avantaj elde etti

    BBSK'nin arayı açtığı 1. Grup'ta Play- Off heyecanı son sürat devam ediyor. Yarışın içindeki takımlardan Bayburt Grup Özel İdare, sahasında 'yi konuk etti. 45'te ev sahibinde rakip fileleri havalandıran Güray, devrenin skorunu belirledi: 1-0. İkinci yarı ise gol düellosuna sahne oldu. 56'da Murat 1-1'lik eşitliği sağlarken; 63'te kullanılan kornerde arka direkte iyi yükselen Zafer, Bayburt'u bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 67'de konuk ekipte Ömer skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmada son sözü 69'da sahne alan Gökhan söyledi: 3-2. Bu galibiyetle evinde üst üste 5. galibiyetini alan Bayburt, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirerek Play-Off yarışında bir adım öne çıktı. 32 puanda kalan ise orta sıralardaki yerini korudu.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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