Karşıyaka son kozları oynuyor – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    son kozları oynuyor

    Karşıyaka son kozları oynuyor

    2. Lig 'ta altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla üst üste 6 mağlubiyet alan düşme hattındaki , yarın Kahramanmaraşspor önünde kümede kalma yarışında son kozlarından birini oynayacak.

    Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Zorlu mücadelede takıma taraftar desteğini artırmaya çalışan yönetim bilet fiyatlarını 1 TL'ye indirdi. Yeşil-kırmızılılarda hafta içinde kadro dışı bırakılan takımın tecrübeli isimlerinden Mahmut'un yanı sıra cezalı duruma düşen Arif ve Metin forma giyemeyecek.

    Bu sezon ilk yarıda 6 puanı borçları yüzünden silinen Kaf-Kaf, sezonun son 8 haftasına 15 puanla, kurtuluş barajının 7 puan gerisinde girdi. Üst üste son dakika golleriyle mağlup olan 'da özellikle Kömürspor deplasmanındaki mağlubiyetin futbolcuları psikolojik olarak çok etkilediğini söyleyen Teknik Direktör Cihat Arslan, "Özellikle gençoyuncularda daha fazla kırılma oluyor. Artık son şanslarımızı oynuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Tek galibiyet takımın havasını değiştirir" dedi.

    KARŞIYAKA

    Erhan - Mustafa Değirmenci, Abdülhamit, Cenk, Özgür, Fatih, Mustafa Aşan, Battal, Doğukan, Tayfun, Hakan

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:14
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