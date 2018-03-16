Karşıyaka son kozları oynuyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla üst üste 6 mağlubiyet alan düşme hattındaki Karşıyaka, yarın Kahramanmaraşspor önünde kümede kalma yarışında son kozlarından birini oynayacak.
Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Zorlu mücadelede takıma taraftar desteğini artırmaya çalışan yönetim bilet fiyatlarını 1 TL'ye indirdi. Yeşil-kırmızılılarda hafta içinde kadro dışı bırakılan takımın tecrübeli isimlerinden Mahmut'un yanı sıra cezalı duruma düşen Arif ve Metin forma giyemeyecek.
Bu sezon ilk yarıda 6 puanı borçları yüzünden silinen Kaf-Kaf, sezonun son 8 haftasına 15 puanla, kurtuluş barajının 7 puan gerisinde girdi. Üst üste son dakika golleriyle mağlup olan Karşıyaka'da özellikle Zonguldak Kömürspor deplasmanındaki mağlubiyetin futbolcuları psikolojik olarak çok etkilediğini söyleyen Teknik Direktör Cihat Arslan, "Özellikle gençoyuncularda daha fazla kırılma oluyor. Artık son şanslarımızı oynuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Tek galibiyet takımın havasını değiştirir" dedi.
KARŞIYAKA
Erhan - Mustafa Değirmenci, Abdülhamit, Cenk, Özgür, Fatih, Mustafa Aşan, Battal, Doğukan, Tayfun, Hakan
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:14
-
Fernando ilk 11’e
Toplam 2
Yorum
06ankara tolga ciğercininde kadıköyde galibiyeti var.borisia mönchangladback kadıköyde fenere 3 tane atmıştı.tolganın o maçta golü var
-
''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 14
Yorum
1907 gündem olmak için mal mal konuşan biri ve arkasında tinerci kitlesi.
-
''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 14
Yorum
cekemeyenler doldurmus Ronaldo bizzat Türkiyede Bjk yi tutuyorum demiş insan tabiki şimdi değil ama 33-34 yaşına geldiğinde gayet de gelebilir gayet de iş yapar
Karşıyaka son kozları oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.