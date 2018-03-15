Altay, Sakarya'dan 3 puanla dönmek istiyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Sakaryaspor'la karşılaşacak lider Altay, rakibine bu sezon kendi sahasındaki ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor.
Evinde namağlup tek takım olan Sakaryaspor, sezon başında Karşıyaka'yı Gebze'de, Hacettepespor'u İstanbul'da, Gümüşhanespor'u ise Bolu'da konuk ettikten sonra Yeni Sakarya Atatürk Stadı'na kavuştu. İlk kez Kahramanmaraşspor randevusunda 28 bin 154 kişilik yeni stadında oynayan Sakaryaspor, yeni mabedinde çıktığı 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
?Sakaryaspor'u yenmeleri halinde rakibi direkt şampiyonluk yarışında saf dışı bırakacaklarını, liderlik koltuğunu koruyacaklarını ve Kırklarelispor beraberliğini telafi edeceklerini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Karşımızda iç sahada coşkulu oynayan bir rakip olacak. Ancak bizim takımımız her türlü zorluğu kaldırabilecek tecrübede. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.
Töraydın, Sakarya İl Spor Güvenlik Kurulu'nun Altaylı taraftarlara deplasman yasağı getirdiğini ancak Sakaryaspor yönetiminin yasağı kaldırmak için çaba harcadığını da sözlerine ekledi.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:28
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Daha iyi olmalıyız
Toplam 9
Yorum
karakartal kardeş oda ya vardarlısıdır yada isveçlidir adam olun az tebrik edin istiklal marşını çaldırdık bayrak dalgalandırdık şerefli insanlar olun
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu KASITLI FAKTÖRLERIN (!) devreye girmedigi bir macta,, Gs "bu günkü Fener'i" sahasinda yenecek gücte !
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 3
Yorum
Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?. ilk dakikalardan sarı gösterse oyuncuların çoğu maçı tamamlayamaz kırmızı görürler. ancak es geçer. ya da gösterir pfdk görmezden gelir
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