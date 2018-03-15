Altay, Sakarya'dan 3 puanla dönmek istiyor – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Altay, 'dan 3 puanla dönmek istiyor

    Altay, Sakarya'dan 3 puanla dönmek istiyor

    2'nci Lig 'ta pazar günü deplasmanda Sakaryaspor'la karşılaşacak lider Altay, rakibine bu sezon kendi sahasındaki ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor.

    Evinde namağlup tek takım olan Sakaryaspor, sezon başında Karşıyaka'yı Gebze'de, Hacettepespor'u İstanbul'da, Gümüşhanespor'u ise Bolu'da konuk ettikten sonra Yeni Atatürk Stadı'na kavuştu. İlk kez Kahramanmaraşspor randevusunda 28 bin 154 kişilik yeni stadında oynayan Sakaryaspor, yeni mabedinde çıktığı 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

    ?Sakaryaspor'u yenmeleri halinde rakibi direkt şampiyonluk yarışında saf dışı bırakacaklarını, liderlik koltuğunu koruyacaklarını ve Kırklarelispor beraberliğini telafi edeceklerini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Karşımızda iç sahada coşkulu oynayan bir rakip olacak. Ancak bizim takımımız her türlü zorluğu kaldırabilecek tecrübede. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.
    Töraydın, Sakarya İl Spor Güvenlik Kurulu'nun Altaylı taraftarlara deplasman yasağı getirdiğini ancak Sakaryaspor yönetiminin yasağı kaldırmak için çaba harcadığını da sözlerine ekledi.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:28
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